Secondo incendio boschivo in una giornata, volontari e Vigili del fuoco al lavoro a Framura

Incendio di bosco a Framura. L’emergenza è scattata poco dopo le 19 di questa sera. Le fiamme hanno divorato molto terreno boschivo e sul posto sono presenti i Vigili del fuoco di Brugnato quelli volontari di Levanto, Framura ed è giunta in supporto una squadra da Chiavari. Le operazioni alle 20 erano ancora in corso. Si tratta del secondo incendio boschivo in una giornata. Il primo risale alle 12 di questa mattina in Valdurasca, non lontano da Bastremoli, dove oltre ai Vigili del fuoco in forze è arrivato anche l’elicottero. Alle 19 il rogo della mattina era in fase di bonifica.

