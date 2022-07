Ventimiglia, tentano di rubare un’auto. Ladro in fuga si getta nel burrone

Ventimiglia. Non un tentato suicidio, come pareva essere in un primo momento, ma una fuga finita male. E’ questa la dinamica del soccorso a persona di questo primo pomeriggio in via Bandette, ricostruita dalle forze dell’ordine che sono intervenute per un giovane straniero di 25 anni trovato aggrappato alla vegetazione di un burrone. Stando alle informazioni raccolte sul posto, il ragazzo avrebbe cercato di rubare un’auto con l’aiuto di un complice. Il tentativo, scoperto da dei passanti, si è concluso in un nulla di fatto, con la fuga dei due malviventi. Il complice del ferito ha fatto perderete proprie tracce, mentre il 25enne che ha fatto scattare i soccorsi in via Bandette è stato fermato dai carabinieri che lo hanno condotto in caserma.

