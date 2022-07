Bus in fiamme a Porto Venere, Faisa Cisal: “Serve incontro urgente con proprietà e vertici aziendali”

“Quanto accaduto ieri a Portovenere, con il rogo del Bus di ATC è inaccettabile, soprattutto considerando il grande impegno che l’amministrazione ha messo nell’opera di ammodernamento della flotta ATC e del mantenimento pubblico dell’azienda stessa con l’affidamento in house del servizio”. Con queste parole il Segretario del Sindacato Autonomo FAISA-CISAL Stefano Viani intende portare l’attenzione sul delicato reparto della manutenzione dell’Azienda Trasporti e sul sistema di affido dei mezzi alla società che svolge per conto di ATC il 30% del servizio di trasporto pubblico sul territorio della provincia. “Nell’ordine, vorremmo chiedere alla Direzione Aziendale quali controlli sistematici sono previsti in merito ad un problema come quello dell’incendio di un autobus, che periodicamente si ripete con cadenza preoccupante, a partire da quando le case produttrici hanno cominciato a fare largo utilizzo di parti in vetroresina al posto delle lamiere della carrozzeria. Vorremmo sapere se vengono fatte delle periodiche visite al vano motore e se queste fossero registrate su qualche file; vorremmo sapere se è previsto un controllo delle perdite di liquidi; vorremmo sapere se vengono controllate le coibentazioni termiche del vano motore; vorremmo sapere se vengono controllate le connessioni elettriche; e vorremmo sapere se vengono periodicamente lavati i motori, tutte cose che sono state riscontrate essere la principale causa di un incendio di Autobus. Certo fare tutte queste attività, essenziali per la sicurezza del servizio e soprattutto per chi sul mezzo ci lavora o ci viene trasportato non è facile, la scorsa settimana unitariamente alle altre Organizzazioni Sindacali abbiamo incontrato i lavoratori della manutenzione i quali hanno fornito un lungo elenco di questioni ferme al palo, come la mancanza di personale, le attrezzature vecchie e obsolete, la mancanza di formazione sui nuovi mezzi, solo per citarne alcune e sempre unitariamente abbiamo chiesto un incontro all’azienda sull’onda dello scoppio di due pneumatici avvenuto lo stesso giorno a distanza di poche ore su due mezzi nuovi in servizio di trasferimento, segnali che ci fanno fortemente preoccupare e per i quali chiediamo con urgenza un incontro con la proprietà e con i vertici aziendali”.

