Dopo due anni di stop torna la Festa del Mare a Levanto

La Festa del Mare di Levanto in onore di San Giacomo è il più antico evento organizzato nella città rivierasca. Nato nel 1969 per volontà della Confraternita di San Giacomo Apostolo per ingrandire i festeggiamenti del Santo Titolare si è via via ampliata ai giorni antecedenti il 25 luglio. Nel 1990, dal Comitato Festa del Mare, nacque il Gruppo Storico Borgo e Valle cui spetta il precipuo compito di organizzare la rievocazione storica, mentre la parte religiosa rimane affidata alla Confraternita, il tutto con la collaborazione e il sostegno del Comune di Levanto e della cittadinanza.

