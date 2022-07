Energia elettrica a intermittenza, in serata Mazzetta avvolta nell’oscurità

Energia elettrica a intermittenza nel pomeriggio, nel quartiere di Mazzetta. Tra i primi ad accorgersi del disagio alcuni residenti che verso le 15 erano completamente senza luce. Si sono poi aggiunti alcuni commercianti della zona di Via Lunigiana, poco dopo le 15.30. Chi non poteva alzare la saracinesca elettrica è stato aiutato da alcuni passanti. Verso le 15.45 la situazione in alcune aree del quartiere è tornata alla normalità, ma nel corso del pomeriggio non sono mancati momenti in cui l’elettricità andava a intermittenza. La criticità si è poi spostata su via Veneto dove l’impianto semaforico non funzionava ed è arrivata la Polizia locale a regolamentare il traffico. Alle 20.30 gli agenti erano ancora presenti sul posto. Alle 21.30, alcune zone di Mazzetta erano avvolte nell’oscurità per l’assenza di luce in strada.

