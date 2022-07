Incendio a Massarosa, la cappa di fumo ben visibile anche dalla Spezia

Un incendio di ingenti proporzioni divora i boschi sopra Massarosa, in provincia di Lucca nell’interno della Versilia. Un rogo partito la scorsa notte contro cui lottano da ore decine di vigili del fuoco e volontari antincendio, con l’utilizzo di diversi canadair e mezzi da terra. Spinto dal vento, il fuoco però ha continuato a divampare per ore, creando una cappa di fumo che risulta ben visibile anche dalla Spezia in direzione del mare e delle Alpi Apuane.

