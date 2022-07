Kornvig ha già colpito Gotti: “Voglio rimanere qui e ci tengo a dimostrarlo”

Se c’è uno su cui è il caso di contare dopo due settimane di ritiro, questi è sicuramente Emil Kornvig. Il centrocampista danese, 22 anni compiuti ad aprile, è tra quelli che si sono messi maggiormente in luce agli occhi di Luca Gotti in questi giorni. Il nuovo tecnico dello Spezia lo ha mandato in campo in tutte le amichevoli e lui ha colto l’occasione. Nel borsino delle conferme, la sua è praticamente da dare per scontata. “Abbiamo giocato tre amichevoli e sono sceso in campo in ogni partita – ha detto al sito ufficiale del club -. Per me è molto importante poter dimostrare al mio allenatore e ai miei compagni che ci tengo a rimanere qui. Gotti mi chiede di giocare con attenzione a centrocampo, di lavorare duro e fare del mio meglio anche in fase offensiva”.

