“La luna di profilo” in proiezione a Spazi Fotografici

Sarà ripresentato venerdì 22 luglio alle 21 da Spazi Fotografici, in via Sobborgo Spina 16, Sarzana, La luna di profilo, il film dedicato all’esperienza di Lunigiana Land Art e in particolare all’ambizioso programma artistico On-Site, serie di workshop e residenze d’artista a cura di Spazi Fotografici e Matèria. Realizzato da Desmond Movies Pack nell’ambito del progetto vincitore dell’avviso pubblico Borghi in Festival promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, La luna di profilo è viaggio per capitoli nei 12 Comuni proponenti, ospitanti il festival, incontro tra artisti e abitanti nel segno di una narrazione inedita.

