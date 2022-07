Liguria, Ioculano (Pd): «La giunta conferma soppressione dell’Osservatorio antimafia»

Genova. «Aver accorpato l’Osservatorio antimafia in quello per la sicurezza, è un brutto segnale e fa venir meno il principio di indipendenza dell’Osservatorio. Nascondersi dietro la scusa che esisteva da anni ma non era mai stato usato, non può essere una giustificazione, semmai un aggravante: dov’era la giunta in questi anni e perché non lo ha attivato in modo da espletare fino in fondo le sue funzioni? Abbiamo presentato un emendamento per chiedere alla maggioranza di modificare il Disegno di legge per mantenere l’Osservatorio, ma la giunta è rimasta sorda al nostro appello. In questo modo si rischia di non garantire il monitoraggio necessario, soprattutto in un momento come questo in cui sono in arrivo i fondi del Pnrr e grandi investimenti che richiedono grande responsabilità per scongiurare infiltrazioni mafiose nel tessuto economico regionale» – così commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, relatore di minoranza sul Disegno di legge sulla sicurezza

