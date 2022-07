Liguria, Pd: «Bene l’unanimità sull’Agenzia europea antiriciclaggio ma è grave aver cancellato l’Osservatorio regionale antimafia»

Genova. Oggi nel Consiglio regionale della Liguria, nel giorno del ricordo commosso di Paolo Borsellino e della sua scorta, fa male aver assistito alla volontà di cancellare l’Osservatorio regionale antimafia. La Giunta Toti infatti, intende normare il contrasto alla criminalità organizzata solo all’interno della ‘Disciplina in materia di polizia locale e per sistemi integrati di sicurezza’, come se il complesso sistema di relazione della criminalità organizzativa, che inquina i processi economici, sociale, amministrativi potesse essere equiparato ad una rapina o un furto.

... » Leggi tutto