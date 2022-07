Muretti a secco, aperte le domande per ottenere i contributi del programma regionale di sviluppo rurale

“Il Parco Cinque Terre informa che, i conduttori di terreni agricoli ricadenti all’interno dell’area protetta che hanno ottenuto da Regione Liguria l’ammissione al sostegno al programma regionale di sviluppo Rurale 2014-2022 (Reg. UE 1305/2013) sottomisura 4.4, possono richiedere al Parco un rimborso spese per la fornitura di pietre ed il relativo trasporto per la ricostruzione dei muri fino ad un massimo di 5mila euro calcolato in proporzione ai metri quadri riconosciuti e liquidati nell’ambito della procedura del PSR”. E’ quanto si legge in una nota del Parco che prosegue: “Il contributo potrà essere chiesto solo a seguito del rilascio, da parte della Regione Liguria, dell’atto di liquidazione al sostegno. La risorsa finanziaria di 100mila euro a disposizione del Parco, trova copertura nell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2021, che varrà poi applicata al Bilancio 2022”.

