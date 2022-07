Parco nazionale Cinque Terre: “Con il troppo caldo sarebbe saggio rinunciare all’attività del trekking”

“In alcune stagioni l’attività di trekking è più complicata a causa della situazione climatica. Il nostro corpo, sia con il troppo caldo che con il troppo freddo, è sottoposto ad un maggiore stress”. E’ quanto si legge in una nota del Parco nazionale delle Cinque Terre che diffonde anche alcuni consigli per scongiurare eventuali situazioni critiche, con l’allerta caldo, diramata da Arpal e prolungata fino a giovedì. Tra le indicazioni messe in evidenza, in vista di queste giornate roventi il Parco consiglia: “Potrebbe essere troppo caldo e, in questo caso, sarebbe saggio rinunciare all’attività di trekking”.

