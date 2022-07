“Piano rifiuti non rispetta sentenza Tar su biodigestore”. Poi l’approvazione, con astensione in maggioranza

Biodigestore di Saliceti tema cardine quest’oggi della discussione in consiglio regionale sul Piano rifiuti 2021-2026, circostanza che ha visto salire a Genova, prima per un presidio fuori dalla sede dell’Assemblea legislativa e poi per assistere al dibattito, di una delegazione del fronte che si oppone alla realizzazione dell’impianto, prevista dal Piano trattato nella seduta odierna. Presenti attivisti di Comitato no biodigestore Saliceti, Comitato Sarzana che botta, Acqua Bene Comune, Cittadinanzattiva, Italia Nostra La Spezia, il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni assieme ad altri rappresentati dell’amministrazione, i consiglieri comunali di Santo Stefano Eva Battistini e Luciano Mondini, l’esponente di Articolo Uno Paolo Putrino.

In aula le opposizioni hanno criticato il Piano, e in merito al biodigestore di Saliceti – con interventi dei consiglieri spezzini (Centi, Natale e Ugolini) e non – hanno messo sul tavolo i temi della sentenza del Tar che ‘boccia’ il progetto, della pianificazione provinciale, del contesto ambientale in cui si inserirebbe l’impianto.

Fronte centrodestra, gli interventi del relatore di maggioranza Domenico Cianci e dell’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone.

