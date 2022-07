San Bartolomeo al Mare, molte novità per tutte le età nel calendario eventi di SanBart

San Bartolomeo al Mare. Mentre inizia il Rovere d’Oro, concorso musicale internazionale per giovani talenti, San Bartolomeo al Mare torna a ospitare gli intrattenitori della provincia di Imperia, da Paolo Bianco a Gianni Rossi passando per dj Tex. Ma il calendario estivo di San Bartolomeo al Mare presenta anche molte novità per tutte le età. Da questa settimana il martedì sera sarà dedicato alle Fiabe da colorare in riva al mare, un’iniziativa della libreria “Libri al Mare” in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e il Comune di San Bartolomeo al Mare. Martedì 19 e 26 luglio, martedì 2, 16, 23 e 30 agosto e martedì 6 settembre sono le date in cui i bambini si daranno appuntamento con le fiabe, alle 21 in zona Anfiteatro. La giornalista Viviana Spada leggerà loro avventurosi ed emozionanti racconti che i più piccoli potranno interpretare e disegnare a loro piacimento, ricevendo anche in omaggio il volumetto di una fiaba.

