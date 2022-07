Ventimiglia. E’ stato denunciato per ricettazione il 25enne afghano che ieri, per sfuggire ai carabinieri che lo stavano cercando, si è inerpicato sulla parete rocciosa tra via Bandette e via San Secondo a Ventimiglia. Per il giovane, irregolare in Italia, sono state avviate anche le procedure di espulsione.

... » Leggi tutto