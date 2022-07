Aidea e Pin, si avvia a conclusione l’English summer camp. Ad agosto il corso di musica con Giovanni Franceschini

Si sta concludendo l’esperienza della English summer camp presso il Pin per bambini da 7 a 12 anni organizzato da idea La Spezia nell’ambito del progetto “Mind the gap” finanziato dalla Regione Liguria. Condotto da due docenti di inglese Bruno Roma e Lucia Moracchioli con la partecipazione di volontari dell’associazione Cngei. L’ultima settimana di agosto e la prima di settembre si proseguirà, sempre al Pin, con un laboratorio di lettura e musica condotto dal musicista Giovanni Franceschini.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 agosto. La partecipazione è gratuita previa iscrizione ad Aidea solidarietà.

Per info, dettagli e iscrizioni scrivere a segreteria.aideasp@gmail.com – tel 329 7462081 – 0187 300835.

