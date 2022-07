Ansaldo Energia, Apa (Uilm) scrive a Scannapieco: “Che ruolo intende assumere CdP?”

Genova, Antonio Apa, coordinatore della Uilm Liguria ha inviato oggi una lettera aperta all’ad di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, e per conoscenza al Presidente Regione Liguria, al Sindaco di Genova, ai Ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, per sollecitare la massima attenzione del Governo, a maggior ragione in questo momento di crisi dell’Esecutivo, relativamente ai temi e ai dossier più urgenti che riguardano l’industria ligure e quella nazionale, facendo seguito al monito lanciato nell’ultimo Congresso UILM che si è tenuto lo scorso mese di maggio a Genova. L’appello di Apa si concentra in particolar modo sulla situazione di Ansaldo Energia.

