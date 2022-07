Capitanerie di porto, cerimonia in Largo Fiorillo per i 157 anni dalla nascita

Ricorre oggi, 20 luglio 2022, il 157° anniversario della nascita delle Capitanerie di porto, ricorrenza celebrata, con una breve ma significativa cerimonia tenutasi alla sede del comando spezzino della Guardia costiera, anche dalle donne e gli uomini della Capitaneria di porto della Spezia e della Base Aeromobili, Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana, alla presenza del Direttore Marittimo della Liguria, Contrammiraglio pilota Sergio Liardo, e delle autorità civili e militari della provincia. Le celebrazioni di Largo Fiorillo hanno costituito l’occasione per conferire riconoscimenti e onorificenze al personale particolarmente distintosi in servizio, consegnati personalmente dal Direttore Marittimo, dalle massime autorità intervenute e dai titolari dei due Comandi coinvolti. Un impegno, quello delle donne e degli uomini della Guardia costiera, sempre volto a garantire il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e numerosi servizi amministrativi all’utenza del mare; impegno, come evidenziato dal Comandante generale delle Capitanerie di porto, Amm. Isp. Capo Nicola Carlone, nell’ideale saluto agli 11.000 uomini e donne del Corpo, “da sempre rivolto al servizio del Paese marittimo, al servizio dell’Italia”.

