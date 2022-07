Cisl, impegno costante contro le mafie

Bordighera. Ieri sera nella splendida cornice dei giardini Lowe di Bordighera si è svolta l’iniziativa legata al Trentennale della strage di via D’Amelio organizzata da Libera “Da via D’Amelio…semi di legalità e giustizia”.

«E’ stata una serata emozionante, densa di significati e significanti» – afferma la Responsabile CISL Imperia Antonietta Pistocco.

“Le testimonianze di chi rappresenta le istituzioni nella nostra provincia, il Prefetto Armando Nanei, il Questore Giuseppe Felice Peritore, il Procuratore Capo Alberto Lari, l’intervento a distanza del giudice Gian CarloCastelli e il vibrante racconto di Maria Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani agente discorta ucciso con i colleghi nell’attentato al giudice Paolo Borsellino hanno scosso profondamente le tante persone presenti. Personalmente, il grido di dolore di Maria Rosaria allora ventiduenne mi è rimasto impresso da quel giorno di trent’anni fa quando seguii alla televisione, come milioni di italiani, i funerali degli agenti e ascoltando ora le sue parole ho ritrovato intatta la drammaticità di quei momenti, il ricordo vivido dell’angoscia che quei atti procurarono a tutti noi. Anche nella sua forza e nel suo coraggio di essere donna fragile, ma determinata, limpida e coerente, colpita da una tragedia crudele, oltre che nell’impegno formidabile, nell’intelligenza investigativa che i giudici Falcone e Borsellino avevano riversato nella lotta alla mafia arrivando al sacrificio della propria vita e nella loro straordinaria umanità trovo i semi che hanno spinto tanti cittadini a dire basta, a cambiare atteggiamento, a non continuare a chiudere gli occhi. La CISL Imperia – sottolinea la Segretaria – ha voluto contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa e ha voluto essere presente per testimoniare l’impegno costante dell’organizzazione nella lotta alla mafia, a tutte le mafie, per essere vicina alle forze dell’ordine che hanno il compito di tutelare, difendere il cittadino dalle aggressioni delle organizzazioni criminali che cercano di intaccare il tessuto socio-economico della società, per esprimere solidarietà alla magistratura che persegue la verità e la giustizia, per affiancare i rappresentanti delle Istituzioni».

