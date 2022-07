Costarainera, discarica a cielo aperto, bar chiuso e incuria: continuano le lamentele dell’opposizione

Costarainera. Torna a riunirsi il consiglio comunale a Costarainera oggi, mercoledì 20 luglio alle ore 19.30. All’ordine del giorno la variazione di bilancio di previsione 2022/2024 e la conseguente autorizzazione alla richiesta di mutuo ordinario presso la cassa depositi e prestiti per il “Progetto di di ristrutturazione del palazzo comunale e il suo adeguamento sismico. Ma leggendo sui social i commenti dei cittadini, sembrano altre le problematiche sollevate sia da minoranza sia da abitanti. Nei precedenti consigli comunali la minoranza aveva rivolto diverse interrogazioni all’amministrazioni in particolare riguardo alla situazione dell’ex padiglione Barellai e all’incuria in cui versavano alcune zone del comune.

