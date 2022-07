Edilizia, Tafaria (Filca-Cisl Liguria): «Serve normativa chiara su cassa integrazione per il caldo»

Genova. «Il gran caldo e i ritmi intensi di lavoro sono un combinato disposto molto pericoloso per la salute degli edili. In Liguria in questo momento ci sono tantissimi cantieri aperti, con decine di migliaia di lavoratori impiegati: è nostro compito verificare le condizioni di lavoro, tutelare la loro salute, evitare qualsiasi rischio per la loro incolumità. Non c’è opera che valga una vita umana». Lo ha dichiarato Andrea Tafaria, segretario generale della Filca-Cisl Liguria.

