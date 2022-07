Il Covid rimonta in Liguria, al San Martino convertono un reparto per i positivi

In considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico da Covid-19, la direzione sanitaria dell’ospedale policlinico San Martino comunica di aver trasformato il reparto, ubicato al 5° piano lato levante del Padiglione Monoblocco, da degenza no Covid a degenza Covid+, passando da 20 letti di medicina d’urgenza a 14 letti per pazienti con positività al tampone da SARS-CoV-2. Il reparto sarà diretto dal professor Aldo Pende.

