Messa in sicurezza dei ponti della Val di Vara, incontro tra Provincia e sindaci

Si è svolto oggi in Provincia un incontro tra gli uffici tecnici dell’ente e i sindaci della Val di Vara. Tema della seduta, il programma degli interventi di messa in sicurezza dei ponti della Val di Vara, alla luce delle modifiche intervenute al programma delle opere pubbliche per fare fronte all’aumento dei costi delle materie prime. Previsto un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro su una ventina di ponti. Nello specifico, gli interventi primari, oggetto dell’incontro, riguardano il ponte Brugnato/Borghetto Vara, il ponte di Piana Battolla e il Ponte sull’Usurana. L’incontro ha interessato i Comuni di Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Maissana, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago.

