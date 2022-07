Ok a Ddl sicurezza, l’assessore Benveduti: “Per la prima volta vero e concreto monitoraggio dei reati di natura mafiosa”

Approvato ieri in Consiglio regionale, con 19 voti a favore della maggioranza e 11 contrari dell’opposizione, il Disegno di legge 109, che interviene a modifica delle leggi regionali n.28 del 2004 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza), n.31 del 2008 (Disciplina in materia di polizia locale) e n.7 del 2012 (Promozione della cultura della legalità). “Per la prima volta ci sarà un vero e concreto monitoraggio regionale dei reati di natura mafiosa – afferma l’assessore regionale alla Sicurezza Andrea Benveduti –. Con questo provvedimento diamo finalmente vita ad un unico strumento, mai attivato prima, denominato Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata, che avrà il compito di raccogliere ed elaborare dati specifici, producendo una completa reportistica, sia generica che con specifico focus, su temi connessi alla criminalità organizzata e mafiosa. Un’iniziativa che va a mettere finalmente ordine nel panorama attuale di osservatori e sedi consultive plurime inutilizzate, prevedendo all’interno dello specifico documento annuale redatto la rilevazione, per la prima volta, della situazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di supportarne la valorizzazione e il riutilizzo sociale”.

