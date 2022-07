Tornano le “Bajardo Lectures”

Bajardo. Il borgo montano di Bajardo è pronto ad accogliere la terza annata delle “Bajardo Lectures”, un ciclo di incontri di alto profilo culturale che, già negli scorsi anni, ha avuto buon séguito attirando un pubblico attento e fedele. Un ricco programma di incontri a cadenza settimanale – chiamata anche “l’Università d’Estate in Castel Bajardo” – prenderà il via sabato 23 luglio per chiudersi il prossimo 3 settembre, sempre sotto la regia dell’Accademia della Pigna e con il fondamentale sostegno del Comune di Bajardo.

