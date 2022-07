Trentennale strage Via D’Amelio, procuratore Lari: «A Bordighera e Ventimiglia la mafia c’è, ma nessuno trova il coraggio di denunciare»

Bordighera. «Che cosa oggi noi possiamo dire di quel sacrificio? La cosa più importante che possiamo dire è che loro, tutti, non solo i magistrati ma anche chi faceva la scorta, erano consapevoli del pericolo a cui andavano incontro. E questa è la cosa più sconvolgente, perché ognuno di loro e in particolare gli agenti della scorta avrebbero potuto fare qualsiasi altra cosa, meno pericolosa e più defilata e invece no: hanno voluto fare quello. Il giudice Borsellino lo avevano definito giornalisticamente un morto che cammina: non si è tirato indietro. Questo credo che sia il più grande messaggio che ci hanno lasciato: la consapevolezza di fare fino in fondo il proprio dovere, potendo non farlo. Non sono eroi per caso. Non sono persone che si sono trovate in un certo momento, in una certa situazione e hanno reagito. No, loro lo sapevano. Il vero eroismo è proprio quello: la consapevolezza di andare incontro a un pericolo e la consapevolezza che quello che stavano facendo era giusto». Con queste parole, il prefetto di Imperia Armando Nanei ha ricordato in serata, ai giardini Lowe di Bordighera, il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, uccisi per mano della mafia il 19 luglio 1992 in Via D’Amelio, a Palermo.

