Calciomercato, novità da tutte le categorie: Dego praticamente pronto, per il Soccer Borghetto c’è Gallo

Andora/Albenga/Borghetto Santo Spirito/Savona/Val Bormida. Una nuova settimana con assoluto protagonista ancora una volta il calciomercato. È facilmente riassumibile in questa maniera la serie di annunci pubblicata in questi ultimi giorni dalle società facenti parte del panorama dilettantistico ligure, club impegnati nel migliorarsi per poter affrontare al meglio la prossima stagione. A fare la voce grossa in Eccellenza continua ad essere l’Albenga targato Marinelli che, dopo aver diramato in giornata le ufficialità relative a De Sousa e Grandoni (doppio link), in serata ha reso nota anche la riconferma tra i pali di Tommaso Scalvini, portiere classe 2003 il quale continuerà a far parte della rosa a disposizione di mister Buttu.

