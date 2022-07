Crisi di Governo, il presidente di Liguria Toti: «Grazie a Draghi, presidente capace e autorevole a cui va nostra gratitudine»

Genova. «Per oltre un anno l’Italia ha avuto un presidente del Consiglio capace e autorevole, a cui va tutta la nostra gratitudine. È stato in grado di organizzare una campagna vaccinale che ci ha salvato dalla pandemia, di avviare il gigantesco piano di Ripresa e Resilienza e ci ha tenuto dalla parte giusta, del mondo e della storia, nella crisi in Ucraina. Mentre il nostro Paese fa un salto nel vuoto che mai avremmo immaginato, impegniamoci perché questo lavoro non venga disperso. Grazie presidente Draghi!». Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti.

