Roma. La data è decisa: il 25 settembre gli italiani torneranno al voto. Dopo le dimissioni di Mario Draghi, il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento delle due Camere, controfirmato, come prevede la prassi costituzionale dal premier dimissionario che rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti.

... » Leggi tutto