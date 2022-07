Due chiusure parziali per il casello di Borgotaro

Salta comunica che, per consentire l’esecuzione di prove tecniche sul viadotto Brugna, ubicato in prossimità dello svincolo di Borgotaro, lungo l’autostrada A15 Parma-LaSpezia, il casello di Borgotaro resterà parzialmente inagibile al traffico veicolare dalle ore 23:00 di martedì 26 Luglio 2022 alle ore 5:00 di mercoledì 27 Luglio 2022, quando sarà chiusa l’uscita per i veicoli provenienti da Parma e l’entrata per i veicoli diretti a La Spezia; e dalle ore 23:00 di mercoledì 27 Luglio 2022 alle ore 5:00 di giovedì 28 Luglio 2022, quando sarà chiusa l’uscita per i veicoli provenienti da La Spezia e l’entrata per i veicoli diretti a Parma. In queste due circostanze Salt consiglia ai conducenti dei veicoli che volessero entrare in autostrada o uscire al casello di Borgotaro di utilizzare in alternativa i caselli limitrofi di Fornovo o di Berceto.

... » Leggi tutto