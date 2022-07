Eletti i rappresentanti della Regione nel nuovo consiglio della Film Commission

Martedì scorso in consiglio regionale Cristina Bolla, Claudia Oliva e Roberto Lo Crasto sono stati eletti a scrutinio segreto i rappresentanti della Regione del nuovo Consiglio direttivo della Fondazione “Film Commission Genova-Liguria”. Il consiglio direttivo ha durata quinquennale ed è costituito da 5 componenti: il quarto viene indicato dal Comune di Genova e il quinto dagli altri enti fondatori.

A seguito della votazione, la nota del gruppo consiliare Pd: “Non abbiamo votato i componenti del Consiglio Direttivo di Film Commission, che oggi sono andati a rinnovo. Pensiamo infatti che ci sia bisogno di una discontinuità gestionale: molti aspetti lasciano preoccupazioni – come ad esempio il fatto che sui siti non compaiono i bilanci dal 2020 ad oggi – né ci convince il fatto che, nonostante le grandi potenzialità del settore e il periodo favorevole, l’attività di Film Commission non sia stata in grado di porsi pienamente a supporto della filiera ligure del settore, ma spesso sia apparsa anche in competizione con gli stessi attori. A ciò si aggiunga il supporto discontinuo con Regione Liguria. Avevamo richiesto un cambio di passo, anche avanzando profili che potessero segnare una discontinuità rispetto agli scorsi anni, ma prendiamo atto che si sia scelta una strada differente, quella del mantenimento dell’esistente. Per questo abbiamo deciso di votare scheda bianca sul rinnovo del direttivo di Film Commission”.

