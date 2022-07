Fatti di Sarzana, Pci e Fgci dalla lapide di Piazza Jurgens

“A 101 anni dai sanguinosi Fatti di Sarzana, il PCI e la FGCI, anche oggi, come ogni 21 Luglio da anni a questa parte, hanno omaggiato (unica forza politica a farlo) la lapide in Piazza Guido Jurgens che ricorda quegli arditi e quei Sarzanesi che, con un coraggio senza pari, hanno sfidato i fascisti sopraggiunti in città, costringendoli ad una precipitosa fuga. I compagni della sezione di Sarzana e Val di Magra hanno deposto un mazzo di fiori per onorare la memoria di questi eroi e per tenere a mente quanto l’antifascismo militante sia, più che mai, una necessità che può solo rafforzarsi prendendo ad esempio ciò che accadde quel 21 Luglio”. Così in una nota le sezioni Sarzana e Val di Magra del Partito comunista italiano e della Federazione giovanile comunista italiana.

