Festival Paganiniano, appuntamenti a Brugnato e Valeriano

Doppio appuntamento questo fine settimana con il Festival Paganiniano di Carro. Venerdì 22 luglio alle 21.00 a Brugnato, ormai tappa immancabile del Festival, nel meraviglioso Chiostro del Museo Diocesano, protagonista la Camerata Musicale Ligure. La Camerata si è costituita a Imperia nel 1988 sotto la guida di José Scanu. In oltre trent’anni di attività concertistica, la CML è stata invitata da numerose istituzioni italiane ed estere. Ha all’attivo centinaia di concerti e decine di brani in programma con un vasto repertorio dal barocco alla musica leggera; diverse le dirette e la presenza in programmi per Radio Rai, su Rai 3, Mediaset e per numerose emittenti private nazionali e regionali. Nel bicentenario della scomparsa di Giuseppe Mazzini si esibisce con un omaggio a Mazzini, Rossini e Paganini, con, al violino, Andrea Cardinale.

