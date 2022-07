Gotti dopo lo Jablonec: “I gol sono linfa vitale per gli attaccanti. Il mercato non ha tolto serenità”

“Temevo un po’ di più questa partita perché ci siamo all’apice dei carichi di lavoro e di fronte a una squadra che la prossima settimana inizierà il suo campionato. Pensavo che dal punto di vista del ritmo ci avrebbero messo maggiormente in difficoltà”. Così l’allenatore dello Spezia Luca Gotti al termine dell’amichevole vinta 3-0 contro lo Jablonec nel ritiro di Santa Caterina Valgardena.

“Nel primo tempo – osserva – abbiamo logicamente fatto un po’ di fatica ma con passare dei minuti abbiamo preso maggiore dimestichezza e siamo riusciti a essere comunque lucidi facendo bene nella ripresa. I gol degli attaccanti? Per loro sono linfa vitale quindi bene così”.

Quello odierno è anche l’ultimo atto prima del rientro in città: “Il ritiro ha dato indicazioni utili specie sui ragazzi che conoscevo di meno – afferma – è stato possibile valutare le sfumature e le caratteristiche dei singoli, anche se un vecchio allenatore suggeriva di non valutare mai i giocatori in ritiro, a maggio e di sera”. Una parentesi ironica per poi tornare su prossimi due impegni con Padova e Angers della prossima settimana: “Le abbiamo messe ravvicinate per dare il giusto minutaggio a un numero di giocatori che ci consenta di affrontare questa fase iniziale con maggiore solidità. Il mercato? Dobbiamo conviverci – conclude – ma mi pare che non abbia condizionato troppo la serenità generale, siamo riusciti a lavorare in un clima di grande serietà e impegno. C’è un gruppo storico e consolidato e mi sembra che tutti stiano diventando più accoglienti con chi arriva. Tutti stanno facendo gruppo”.

