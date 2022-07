“Il modello è l’Eurac di Bolzano, a Vallegrande può nascere una Cittadella della scienza”

Quale futuro per la grande area di Vallegrande in seguito alla dismissione della centrale termoelettrica? La situazione energetica, resa ancor più complessa dall’inasprirsi del conflitto Ucraina-Russia, impone molta cautela nel vagliare tutti gli scenari mentre Enel, che è e rimane il proprietario, ha iniziato a ragionare su varie ipotesi di utilizzo. Qualcosa è filtrato in questi mesi fra opzioni come pannelli fotovoltatici, stoccaggio container e anche una suggestione legata alla produzione di idrogeno verde. Il dibattito sul tema si è inevitabilmente arenato con la campagna elettorale e riprenderlo diventa doveroso. Una sorta di lancio di idee che ha coinvolto negli scorsi mesi diversi soggetti che hanno avanzato i loro spunti.

