Imperia, a Montegrazie l’acqua non è potabile

Imperia. L‘ASL 1 Imperiese ha inviato quest’oggi al Comune i risultati delle analisi dell’acqua effettuati periodicamente su determinati punti di controllo. La nota trasmessa evidenzia il superamento dei valori microbiologici previsti della normativa nella frazione di Montegrazie. Alla luce di ciò, ricadendo in capo al Sindaco la competenza di adottare i conseguenti provvedimenti, è stata firmata un’ordinanza che prevede il divieto di usare l’acqua per il consumo umano, se non previa bollitura, nel territorio di Montegrazie.

