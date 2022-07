Taggia. Il consiglio comunale tabiese ha votato per eleggere un presidente ed il suo vice. Il primo è Maurizio Negroni, del gruppo consigliare di maggioranza “Insieme”. Il vicepresidente, che per prassi va ricercato tra le file della minoranza, è risultato essere Giuseppe Lo Iacono, unico rappresentante in consiglio di “”Arma di Taggia, per Taggia – L’alternativa”.

