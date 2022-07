Non solo la tartaruga di Levanto: ecco come il clima incide sulla nostra fauna

La deposizione di uova nella spiaggia di Levanto da parte di un esemplare di Caretta caretta, la tartaruga marina più comune nel Mar Mediterraneo e unica specie a nidificare sulle coste italiane, ha destato notevole sorpresa ed entusiasmo. L’evento è in effetti eccezionale: secondo caso mai registrato in Liguria, da parte di una specie che si riproduce prevalentemente nel Mediterraneo orientale e centrale, ma che da alcuni anni sta espandendo il proprio areale di nidificazione verso nord. Un evento che non è passato inosservato e che merita un approfondimento scientifico. Città della Spezia per questo incontra Luca Braida, amegliese, naturalista erpetologo che collabora con Università di Genova e Parco Montemarcello Magra-Vara, uno dei maggiori conoscitori di anfibi e rettili della nostra provincia.

