Nzola: “Voglio divertirmi in campo, i gol verranno da soli”

“Mi sento bene e stiamo lavorando bene. Io mi ero già un po’ allenato a casa, per me era importante presentami in forma qua in ritiro”. Così M’Bala Nzola dopo l’amichevole vinta 3 a 0 dallo Spezia contro lo Jablonec, squadra della massima serie ceca, nell’ultimo giorno dek ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Sul successo anche la firma del 25enne attaccante angolano. “Il gol per un attaccante è sempre importante – commenta – e dà fiducia per le prossime partite”. Quindi su mister Luca Gotti: “Mi dà fiducia, mi trovo bene con lui e voglio solo ripagare la fiducia che mi dà”. Poi un passaggio sul modulo, quel 3-5-2 che sta caratterizzando lo Spezia dell’ex tecnico dell’Udinese: “Per me può essere importante avere un attaccante accanto. E mi piace molto che con il mister lavoriamo molto sulla profondità, mi piace cercare la profondità”. Parole poi per due giovani nuovi arrivi: “Kornvig mi piace molto, ha grande qualità, secondo me può fare una grande carriera. E Holm ha un cambio di passe importante”. Infine, gli obbiettivi di stagione: “Voglio divertirmi in campo, giocare, poi gol verranno da soli“.

