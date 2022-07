Polizie locali, il criminologo: “La Regione ha varato una legge miope e senza strategia”

Alle critiche mosse a più riprese dalla minoranza consiliare al disegno di legge 109 approvato ieri dal Consiglio regionale si uniscono oggi quelle di Stefano Padovano, criminologo dell’Università di Genova e Cattolica di Milano, che da oltre un decennio segue da vicino le questioni relative alla sicurezza nelle città della Liguria e che pertanto ben conosce i punti di forza e le criticità del settore. E quella del professor Padovano non è certo l’unica voce tecnica che individua motivi di critica nei confronti del provvedimento votato dalla maggioranza. Anche il prefetto di Genova, Renato Franceschelli, ha infatti voluto chiarire la sua posizione su alcuni aspetti della nuova norma, a cominciare dall’istituzione di un Tavolo regionale per la sicurezza: “L’unico tavolo competente è quello del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha tuonato Franceschelli, che quel consesso, peraltro, lo presiede.

