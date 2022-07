Presentato il Trofeo Shelley

L’Associazione LericiPea Golfo dei Poeti nel giorno del Bicentenario Shelleyano in cui ha voluto ricordare, parlando di vegetarianismo, quello in cui credeva fermamente P. Shelley, e cioè che l’uomo possa e debba coesistere in armonia con la natura, ovvero debba evolversi nell’ottica del “prendersi cura” del Pianeta di cui siamo ospiti, ha chiesto a Sanlorenzo di far parte della giuria, al Comune di Lerici di essere patrocinatore, e al Premio Montale Fuori di Casa di essere partner dell’iniziativa, del neonato Trofeo Shelley, che dal prossimo anno verrà assegnato ad un’azienda, o ad un progetto, che si dimostri formulato in un’ottica ecosostenibile per il territorio. L’auspicio dell’event manager Lucilla Del Santo è che vorranno sostenere l’iniziativa anche Regione Liguria e Confindustria.

“LericiPea ha considerato e voluto nuovamente Sanlorenzo al proprio fianco, poiché ci auguriamo che l’Azienda, che l’anno prossimo presenterà al mondo il primo yacht “sostenibile”, possa essere di esempio per molti” spiega Pier Gino Scardigli, presidente del premio. Inoltre, il Gruppo ha aderito e si è impegnato a contribuire, direttamente ed indirettamente, all’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle nazioni unite, agli Obiettivi di sviluppo sostenibile e ai 10 principi del Global compact dell’ONU. “Shelley è stato precursore di concetti importantissimi, e la sua eredità deve essere trasformata in attualità, che possa essere utile ad un territorio” continua Scardigli che conclude: “Le celebrazioni devono avere una ripercussione sulla realtà e non rimanere solo un fatto istituzionale”. “Con grande piacere ho appreso della nascita del Trofeo Shelly che a partire dal 2023 premierà le aziende del territorio che hanno intrapreso un percorso virtuoso verso una concreta sostenibilità. Sanlorenzo, come è noto, è da tempo attivamente impegnata non solo nella progettazione e realizzazione di yacht con sempre minor impatto sull’ambiente ma più in generale, in un numero significativo di iniziative e progetti di responsabilità ambientale e sociale, di cui, essendo società quotata alla Borsa di Milano, dichiara pubblicamente obiettivi e risultati. E’ quindi con convinto entusiasmo che accettiamo di far parte della giuria del Trofeo Shelley” così Carla Demaria, Chief Sustainability Officer di Sanlorenzo.

“E’ molto bello quando un’associazione come il LericiPea decide di affrontare temi di estrema attualità in modo originale. Essere precursori dei tempi è un atto rivoluzionario ed anche il nostro Comune guarda lontano sui temi legati all’ambiente ed alla sostenibilità. Da tempo con Enea e Scuola di Vela Santa Teresa stiamo lavorando al progetto Smart Bay, la prima baia ad impatto zero sull’ambiente” spiega Claudia Gianstefani, assessore all’ambiente del comune di Lerici che prosegue: “Sostenibilità ha bisogno di consapevolezza. Solo la consapevolezza rende il cittadino libero ed indipendente nelle sue decisioni. Quindi grazie al LericiPea che ha posto lo sguardo su temi di così rilevante impatto sulla vita quotidiana”. Il Trofeo, un delfino in bronzo, è opera di Emilio Bausani.

... » Leggi tutto