Provedel gioca tutta l’amichevole e lo Spezia manda un segnale alla Lazio

Lo Spezia lancia un messaggio alla Lazio nella trattativa che dovrebbe portare Ivan Provedel a Roma. Oggi il portiere ha giocato l’intera partita contro lo Jablonec dopo aver saltato le precedenti due amichevoli disputate nel ritiro in Alto Adige, in particolare quella contro il Bochum della scorsa settimana. Dopo un colloquio con il club ed il tecnico Luca Gotti, il portiere friulano ha dato oggi disponibilità a scendere in campo nonostante l’offerta dei biancocelesti.

