Sampdoria, servono 5 giocatori: Giampaolo ha detto quali, Faggiano scelga chi

Genova. Senza nessun velo di polemica, né tanto meno volontà di mettere le mani avanti, mister Giampaolo ha chiarito, “urbi et orbi”, quali sono gli attuali buchi in rosa, a partire da un portiere più o meno del livello di Falcone (ed i nomi circolati finora – leggi Federico Ravaglia, Simone Colombi, Nikita Contini – non sembrano tali, avendo tutti e tre un curriculum addirittura inferiore a quello di Nicola Ravaglia).

