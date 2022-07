Seabin è una scommessa per l’ambiente e Assonautica

Meno plastica in mare e più ambiente. E’ questo il tema che ha accompagnato la presentazione del Seabin installato da circa venti giorni nel porticciolo di Assonautica alla Spezia. L’evento di ieri rientra nel progetto di Lifegate Plastic Less, rappresentato dalla direttrice editoriale e comunicazione Simona Roveda, e alla Spezia è supportato da Assonautica e Fineco per la quale erano presenti Daniele Ravenna Corvi e Stefano Leccese. Lo strumento ha lo scopo di mangiare letteralmente la plastica e microplastica che finiscono in mare. L’evento ha dato spazio anche alla presentazione di una nuova collaborazione di Assonautica e che promuove il “chilometro zero”. I diportisti in visita potranno recarsi in aziende agricole e agristurismi accordate con il porticciolo per degustare le produzioni locali e conoscere meglio il territorio.

