Una caccia al tesoro in città organizzata da Mondo aperto in collaborazione con Fondazione Avsi

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla caccia al tesoro che si svolgerà lunedì 25 luglio dalle ore 9 alle ore 13 nel centro della Spezia. I partecipanti, bambini e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, saranno divisi in squadre composte da 5 componenti (di cui almeno un adulto) e si sfideranno tra le vie e le piazze spezzine con giochi di enigmistica, logica, cultura generale in lingua italiana e straniera, progetti di costruzione nonché nella ricerca di oggetti sparsi per tutta la città. La giornata si concluderà, per chi lo desidera, con una pizzata tutti insieme alle ore 13:00 (al prezzo di 8€) presso una pizzeria del centro.

La caccia al tesoro è totalmente gratuita ed è organizzata dalla Cooperativa sociale Mondo Aperto all’interno del progetto “TAP Territori Accoglienza Profughi”, un progetto voluto, ideato e gestito da Mondo Aperto, realizzato grazie al contributo e alla collaborazione di Fondazione AVSI, nell’estate 2022 per rispondere all’Emergenza Ucraina con azioni di sostegno rivolte ai cittadini ucraini che si trovano sul nostro territorio a seguito del conflitto scoppiato a febbraio 2022.

... » Leggi tutto