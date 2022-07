Vite da proteggere, il Parco delle Cinque Terre sperimenta l’uso dei droni in agricoltura

Si è tenuta ieri a Volastra, presso l’Azienda Agricola Capellini Luciano, una giornata dimostrativa dell’uso dei droni in agricoltura. Durante la sperimentazione, è stata osservata una reale simulazione dell’utilizzo di droni in agricoltura, svolta per l’occasione da alcuni tecnici specializzati ed istruttori di volo della società Eurodrone. Tutti i test svolti hanno riguardato la mappatura aerea dei terreni selezionati e la conseguente visione da parte dei partecipanti dei primi output ottenuti. Inoltre, in quest’occasione si è proceduto con una simulazione di irrorazione fogliare di sola acqua sulle vigne della nostra azienda agricola. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Coldiretti Cuneo e rappresenta un primo passo verso quell’auspicata agricoltura di precisione che, nell’immediato futuro, deve trovare applicazione non soltanto in appezzamenti pianeggianti, ma anche nelle nostre piccole, eroiche e preziosissime produzioni agricole, tanto apprezzate in tutto il mondo. In seguito la sperimentazione verrà ampliata anche alle Langhe di Cuneo, sito che, come il Parco Nazionale delle Cinque Terre, da qualche anno è stata annoverata tra i territori italiani patrimonio dell’Unesco.

... » Leggi tutto