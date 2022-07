Incendi: rinnovato l’accordo tra Liguria, Lombardia e Piemonte per la prevenzione

Genova. È stato rinnovato oggi in giunta l’accordo, della durata di cinque anni, tra Regione Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto in attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, con l’obiettivo di pianificare anticipatamente le modalità di attivazione dei contingenti di volontari e mezzi regionali, nonché il coordinamento degli interventi, ridurre le tempistiche della risposta operativa, contenere le superfici percorse dal fuoco, ottimizzare l’impegno delle forze, garantire la sicurezza degli operatori, perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione.

... » Leggi tutto