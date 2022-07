Interventi all’acquedotto Roja, FdI in Regione: «Felici della nuova legge che abbiamo da sempre voluto e avvallato»

Imperia. «Siamo estremamente felici che la nuova legge che assegna 5,8 milioni di euro al soggetto gestore del servizio idrico integrato sul territorio imperiese, per interventi sull’acquedotto del Roja, sia finalmente realtà. Fratelli d’Italia in Regione ha sempre voluto e avvallato questa legge che, grazie al cospicuo finanziamento, consentirà di intraprendere tutte le azioni necessarie a risolvere il problema idrico dell’area di Sanremo, Imperia, del Golfo Dianese fino ad Andora che da tanti anni crea disagi a tutti: dai comuni cittadini alle numerose imprese orticole, olivicole, florovivaistiche e vitivinicole del territorio, eccellenze locali da preservare e tutelare» – dice il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione, in particolare nelle persone dell’assessore Gianni Berrino e della consigliera Veronica Russo direttamente interessati al problema in quanto residenti nei territori interessati, esprime soddisfazione per il sostanzioso finanziamento erogato dall’amministrazione regionale per potenziare il sistema idrico della provincia di Imperia, a valere sul fondo strategico regionale, necessario a realizzare interventi strutturali per preservare l’uso idropotabile dell’acqua.

