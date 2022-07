Lerici Music Festival, stop a motocicli e ciclomotori in occasione del concerto d’apertura

Divieto di transito per motocicli e ciclomotori lungo Via Gerini sino all’intersezione con Via Roma e nel tratto di Via Biaggini tra Piazza Ghidoni e Via Roma per la serata odierna, venerdì 22 luglio, dalle 21 alle 23 circa, in occasione del concerto di apertura del Lerici Music Festival. I traffico sarà deviato dalla Rotatoria di Largo Sardegna verso la Galleria Primacina in direzione San Terenzo, La Spezia e Sarzana e dalla II Traversa di Via Biaggini con direzione Vallata. Lo stabilisce l’ordinanza diramata ieri dal comando della Municipale lericina (che comporta altresì la temporanea soppressione della fermata dell’autobus all’intersezione tra Via Roma e Via Gerini), con lo scopo di ridurre i rumori in occasione del concerto del Festival in Rotonda Vassallo.

Inoltre, una ulteriore ordinanza, siglata oggi dal sindaco Leonardo Paoletti, vieta lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali, dalle 20.45 alle 23, in tutti i pubblici esercizi di Calata Mazzini, Piazza Garibaldi, Piazza Battisti, Via Roma, Via Biaggini fino alla località Erbetta, nei giorni 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 30 luglio e 4, 5, 6, 7 e 11, 12, 13, 14 agosto. Questo, spiega il provvedimento, al fine di evitare interferenze con gli appuntamenti del Lerici Music Festival.

