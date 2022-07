Mobilitazione sui pedali in Tenuta: “No alle restrizioni”

Si è svolta stasera alla Tenuta di Marinella la biciclettata organizzata da Italia Nostra – Sezione Apuo Lunense e Legambiente Val di Magra per dire no a limitazioni orarie alla frequentazione della Tenuta stessa. Le ragioni dell’iniziativa sono illustrate anche in una petizione lanciata dagli attivisti. “Il Consiglio Comunale di Sarzana, con delibera pubblicata il 9 giugno 2022 – si legge -, ha approvato una convenzione con Marinella S.p.a., in liquidazione, attraverso la quale viene limitato l’accesso ai percorsi interni della Tenuta ai cittadini che ne fruiscono da sempre e senza alcun problema per l’azienda, né per l’ambiente né per la sicurezza e l’ordine pubblico. Ci risulta che, per la realizzazione di un impianto di oliveto da parte dell’azienda agricola F.lli Merano S.p.a. di Imperia, all’interno di una porzione della Tenuta, verrà limitato il diritto di entrata mediante la realizzazione di recinzioni e cancelli in prossimità di ogni accesso ed oltre certi orari rigidamente prestabiliti. Riteniamo che la delibera assunta dal Consiglio Comunale di Sarzana sia in contrasto con il PRG vigente che, nell’Area di Progetto 5-“Marinella”, in conseguenza dell’istituzione del Parco di campagna, prevede espressamente la costituzione di “ una servitù d’uso pubblico per quanto riguarda la fruizione dei percorsi previsti al suo interno” e stabilisce l’ obbligo di “ mantenimento di tutte le attuali strade di Marinella nella loro attuale configurazione (comprese le strade campestri all’interno dell’azienda)”. Per le ragioni sopracitate, i sottoscritti cittadini, chiedono, pertanto, alla S.V. di annullare la predetta delibera. La legittima attività di un’impresa privata può convivere benissimo con la fruizione pubblica”.

L’iniziativa odierna, aperta da interventi di rappresentanti di Italia Nostra e Legambiente, è proseguita con le bici che hanno imboccato il classico itinerario della Tenuta, mentre altri partecipanti ne ha percorso i viali a piedi.

